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Политика ,  
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Кремль раскрыл детали о дне рождения Путина

Президент Владимир Путин за 2,5 часа провел десять телефонных переговоров с зарубежными политиками, принимая поздравления с днем рождения. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что Путин начал принимать телефонные поздравления с 10:00 и спустя 2,5 часа число звонков от зарубежных политиков достигло десяти. По словам Пескова, во время подобных поздравлений собеседники традиционно обсуждают и рабочие вопросы, в том числе отношения между странами. «Поэтому первая половина дня фактически носит и рабочий характер», — отметил Песков (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь не уточнил, с какими именно политиками переговорил Путин, и на вопрос журналистов, поздравил ли российского президента его американский коллега Дональд Трамп, Песков ответил отрицательно. По словам представителя Кремля, российский лидер проводит день рождения «с родными и друзьями».

Ранее Путину с поздравлением позвонил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он пожелал президенту «здоровья и успехов в работе на благо России». Свои поздравления российскому лидеру направили также президенты Белоруссии и Молдавии Александр Лукашенко и Игорь Додон, а также президент и премьер-министр Армении Армен Саркисян и Никол Пашинян.

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В понедельник, 7 октября, Путин отмечает свое 67-летие. Ранее Песков сообщал, что российский лидер проведет день рождения «на природе» с близкими людьми. В прошлом году среди приглашенных на праздник оказался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, а в 2017-м Путин рассказывал, как отметил день рождения с китайским президентом Си Цзиньпином.

Теги: день рождения Владимира Путина, Дмитрий Песков
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Медведев поздравил Путина с днем рождения
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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
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