Кремль раскрыл детали о дне рождения Путина

Президент Владимир Путин за 2,5 часа провел десять телефонных переговоров с зарубежными политиками, принимая поздравления с днем рождения. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что Путин начал принимать телефонные поздравления с 10:00 и спустя 2,5 часа число звонков от зарубежных политиков достигло десяти. По словам Пескова, во время подобных поздравлений собеседники традиционно обсуждают и рабочие вопросы, в том числе отношения между странами. «Поэтому первая половина дня фактически носит и рабочий характер», — отметил Песков (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь не уточнил, с какими именно политиками переговорил Путин, и на вопрос журналистов, поздравил ли российского президента его американский коллега Дональд Трамп, Песков ответил отрицательно. По словам представителя Кремля, российский лидер проводит день рождения «с родными и друзьями».

Ранее Путину с поздравлением позвонил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он пожелал президенту «здоровья и успехов в работе на благо России». Свои поздравления российскому лидеру направили также президенты Белоруссии и Молдавии Александр Лукашенко и Игорь Додон, а также президент и премьер-министр Армении Армен Саркисян и Никол Пашинян.