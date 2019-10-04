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Политика ,  
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Додон пообещал Путину на день рождения бочку своего вина
Российскому президенту 7 октября исполнятся 67 лет. Додон встретится с ним спустя несколько дней после этого на саммите стран СНГ в туркменском Ашхабаде
Игорь Додон (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Президент Молдавии Игорь Додон собирается подарить Владимиру Путину на день рождения бочку вина собственного изготовления. Об этом он сообщил в эфире молдавского телевидения, сообщает TV8.md.

Он планирует это сделать на саммите глав государств СНГ, который 11 октября пройдет в столице Туркмении.

«Мы увидимся в пятницу в Ашхабаде. Секреты не раскрываются заранее, но есть несколько идей. Например, молодое вино из Садова (родное село молдавского лидера. — РБК), которое я сделал сам. Белое и красное», — отметил Додон.

По его словам, когда Путин приезжал в Молдавию, он неоднократно говорил ему, что в республике производят хорошее вино, особенно в сезон. На замечание журналиста, что Путин может не принять такой подарок, Додон в шутку сказал: «А что, если это будет целая бочка вина, которым нужно будет угоститься? Отнести ее в музей или как?»

7 октября Владимиру Путину исполнится 67 лет. Свой прошлый день рождения, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, он встретил в кругу родных, близких и друзей, не уточнив, кто именно поздравлял президента в тот день. Одним из приглашенных на праздник был бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который опубликовал в своем Facebook фотографию с подписью о том, что он едет «к своему другу Владимиру Путину».

Еще одним годом ранее Путин отметил свой день рождения с лидером КНДР Си Цзиньпином.

В этом году, как сообщил Песков, президент намерен провести день рождения на природе «с родными и близкими».

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Путин, Игорь Додон, Молдавия
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