Зеленский поручил упростить въезд на территорию Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны проработать вопрос об упрощении въезда лиц и перевозки товаров на временное оккупированные территории в Донецкую и Луганскую области и обратно, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Кроме того, правительство должно принять меры по ремонту дорог государственного назначения Северодонецк — Новоайдар (Т1306) и Старобельск — Луганск — Хрустальный — Макеевка- Донецк (Н-21).

Другое поручение Зеленского касается восстановление моста через реку Северский Донец в Луганской области и обустройства контрольного пункта въезда/выезда «Станица Луганская».

Такие поручения были приняты после совещания Зеленского с главами силовых ведомств и военного руководства. На встрече они обсуждали вопросы безопасности и ситуацию с разведением войск в Донбассе.