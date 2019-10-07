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Зеленский поручил упростить въезд на территорию Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны проработать вопрос об упрощении въезда лиц и перевозки товаров на временное оккупированные территории в Донецкую и Луганскую области и обратно, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Кроме того, правительство должно принять меры по ремонту дорог государственного назначения Северодонецк — Новоайдар (Т1306) и Старобельск — Луганск — Хрустальный — Макеевка- Донецк (Н-21).

Другое поручение Зеленского касается восстановление моста через реку Северский Донец в Луганской области и обустройства контрольного пункта въезда/выезда «Станица Луганская».

Политика
МИД Украины заявил о срыве разведения войск на Донбассе из-за обстрелов

Такие поручения были приняты после совещания Зеленского с главами силовых ведомств и военного руководства. На встрече они обсуждали вопросы безопасности и ситуацию с разведением войск в Донбассе.

Украина полностью прекратила грузовое железнодорожное и автомобильное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей в марте 2017 года. Глава МВД Арсен Аваков тогда сказал, что транспортная блокада не коснется гуманитарных грузов и украинцев, которые хотят посетить Донбасс на личном автотранспорте. Занимавший тогда пост президента Петр Порошенко говорил, что блокада — вынужденный шаг в ответ на признание Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее в МИД Украины заявили о срыве запланированного на 7 октября разведение войск в районе населенных пунктов Золотой и Петровской, так как последние подверглись обстрелу. По словам министра Вадима Пристайко, Киев хотел, чтобы разведение произошло на седьмой день после прекращения обстрелов на конкретном участке.

Теги: Владимир Зеленский, Донбасс
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