Пропавшую концертмейстера «Геликон-оперы» сбила машина

Пропавшая в Москве концертмейстер театра «Геликон-опера» Алла Жарикова находится в больнице после того, как ее сбила машина. Об этом РБК рассказал ее коллега Сергей Чечетко.

«Нашлась. Ее машина сбила. Она в больнице № 36, вчера оперировали. Сейчас все нормально», — заявил он.

По словам Чечетко, поиски Жариковой, не выходившей на связь, начались 4 октября. «Я предложил вскрыть квартирую, потому что она не отвечала на телефонные звонки, и квартира была закрыта, возможно, она могла находиться там. Проверить надо было», — уточнил концертмейстер.

Он заявил, что полиция «никак не помогла» в поисках женщины. Ее коллегам удалось ее обнаружить 5 октября.

В то же время в ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что заявление о пропаже гражданки 1953 года рождения поступило 5 октября. В полиции подтвердили, что сейчас она находится на лечение в одной из столичных больниц.