В Санкт-Петербурге водитель Mercedes сбил двух пешеходов

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Mercedes-Benz сбил двух человек, которые двигались за пределами зоны пешеходного перехода. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на управление ГИБДД по городу.

Инцидент произошел в субботу, 21 сентября, в 23:40 на Московском шоссе. Уточняется, что один из пешеходов погиб, второй был госпитализирован с травами средней степени тяжести.

Как передает РЕН ТВ, по словам очевидцев трагедии, погибшему было около 25 лет. В настоящее время сотрудники полиции Петербурга выясняют обстоятельства случившегося.

В начале сентября на Нижегородской улице в Москве автомобиль Volkswagen въехал в группу людей на пешеходном переходе. В результате один человек погиб на месте происшествия, еще несколько получили травмы.