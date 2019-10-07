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В Черкассах участник автогонок сбил зрителя

Один из водителей заезда Time Attack, проходящего в украинском городе Черкассы, не справился с управлением, съехал с трассы и сбил одного из зрителей соревнований. Сейчас за жизнь пострадавшего борются медики, он в тяжелом состоянии, сообщает издание «Про все» со ссылкой на представителя полиции.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что вокруг огражденной ленточками трассы стоят зрители. Водитель автомобиля, ехавший на большой скорости, сбил одного из очевидцев. В результате мужчина подлетел на несколько метров вверх. Пострадавшим оказался мужчина 1988 года рождения. Его с тяжелыми травмами госпитализировали в одну из местных больниц.

В полиции подтвердили, что решение о проведении данного мероприятия городской совет принял без согласования с патрульной полицией. Сейчас на месте работают следователи.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать слишком скользкое новое асфальтовое покрытие. Отмечается, что еще до начала соревнований некоторые автомобилисты задевали бордюры. В результате некоторых из них разворачивало, а кто-то даже потерял колесо.

Теги: Украина, автогонки
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