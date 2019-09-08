В центре Москвы автомобиль сбил мужчину в инвалидной коляске

В центре Москвы легковой автомобиль сбил мужчину в инвалидной коляске, пересекавшего дорогу в неположенном месте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

ДТП произошло по адресу Новый Арбат, 19, сообщение о нем поступило в 20:06. Мужчину госпитализировали с травмами средней тяжести. Марка машины, которая сбила его, пресс-службе ГИБДД неизвестна. По данным ТАСС, водитель остался на месте ДТП.

На видео, опубликованном в Twitter, мужчина в коляске пересекает дорогу, где нет пешеходного перехода. Машина сбила его на полном ходу, от силы удара мужчина вылетел из инвалидной коляски.

В начале сентября на Нижегородской улице автомобиль въехал в группу людей на пешеходном переходе, один человек погиб, еще несколько получили травмы. Как сообщали РБК в в отделе пропаганды столичного управления ГИБДД МВД России, машина марки Volkswagen насмерть сбила пешехода, а затем наехала на мачту городского освещения.