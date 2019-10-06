Эрдоган и Трамп обсудили зону безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры обсудили планируемую зону безопасности на севере Сирии, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Главы государств «обменялись мнениями по поводу планируемой зоны безопасности на севере Сирии на востоке от Евфрата». Кроме того, в ходе беседы Эрдоган подтвердил, что совершит в ноябре визит в США по приглашению Дональда Трампа.

Ранее Эрдоган заявил, что в ближайшие дни Турция может принять решение о проведении военной операции на севере Сирии. Как отмечал турецкий лидер, его армия готова действовать против сирийских курдов у границы с Турцией, поскольку Вашингтон не выполнил своих обещаний. Министр обороны США Марк Эспер, комментируя планы Турции начать военную операцию на северо-востоке Сирии против сирийских курдов, поддерживаемых Вашингтоном, подтвердил, что находится в контакте со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

По словам Эспера, на юге Турции функционирует совместный центр Вашингтона и Анкары. В его обязанности входит патрулирование патрулирование воздушного пространства, а также наземного патруля.