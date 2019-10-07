Более 50% россиян сообщили об отказе привиться от гриппа в этом году

Более 50% россиян сообщили об отказе привиться от гриппа в этом году

Более половины опрошенных жителей России не планируют делать прививку от гриппа в этом году. Об отказе заявили 58% респондентов, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большая часть отказавшихся от вакцинации опрошенных — это мужчины — 61%, жители городов-миллионников и респонденты в возрасте от 45 до 59 лет — 65 и 64% соответственно. 29% россиян аргументировали отказ тем, что они довольны своим здоровьем и без вакцинации, а сомнение в эффективности прививок выразили 23%. Каждый пятый россиянин убежден, что вакцинация вызовет негативные последствия для организма и иммунитета, а каждый десятый заявил о недоверии к вакцинам, в том числе по причине незнания, какой препарат будут вводить.

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМа Кирилл Родин отметил, что полученные данные необходимо рассматривать с учетом двух факторов. Во-первых, не все заявившие о своей готовности прививку на самом деле сделают. Во-вторых, в крупных компаниях часто проводится вакцинация сотрудников, которую нередко проходит большинство персонала, поэтому полученный в итоге показатель может оказаться выше прогнозируемого.

В телефонном опросе, проведенном 27 сентября, участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.