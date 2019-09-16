Минздрав сообщил о внедрении самой современной вакцины от гриппа

В текущем году Минздрав начнет использовать в России самую современную, четырехвалентную, вакцину от гриппа, которую разработали отечественные производители, сообщил «РИА Новости» замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

По его словам, в этом году Минздрав ожидает два штамма гриппа А. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения предупредила об одном штамме гриппа В. Однако грипп В «своевольный», добавил Краевой, поэтому в развитых странах сейчас переходят на четырехвалентную вакцину, которая содержит актуальные два штамма гриппа А и два штамма гриппа B.

Первоначально прививки новой вакциной получат представители «групп риска» — те, кто активно общается с населением: врачи, учителя, кассиры и др. Также она будет направлена в приграничные регионы — на Дальний Восток и запад, сказал Краевой, поскольку в этих районах из-за потока мигрантов выше риск заразиться вирусом и распространить его.

Летом этого года два отечественных производителя зарегистрировали свои четырехвалентные вакцины от заболевания. До этого подобный препарат производили лишь шесть стран, сказал Краевой. По его словам, сейчас правительство направило дополнительное финансирование на закупку современного препарата, план перехода на вакцину рассчитан на 2019–2022 годы.

В начале сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация. Ранее ВЦИОМ определил самые популярные способы профилактики гриппа и ОРВИ среди россиян. Согласно опросу, делают прививку в качестве профилактики заболеваний 23% опрошенных, 16% респондентов принимают витамины. При этом 8% опрошенных едят лук и чеснок, а еще 6% избегают мест массового скопления людей.