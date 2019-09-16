Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 13 сен, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 13 сен, 12:49
Песков допустил обсуждение Путиным в Анкаре атак на Saudi Aramco Политика, 10:57 Сенцов поделился первыми впечатлениями от Украины Политика, 10:55 Как вести бизнес в Африке: Часть 1 Pro, 10:54 Трамп отказался от переговоров с Ираном без предварительных условий Политика, 10:51 Как открыть семейный отель: интерактивный бизнес-тест РБК и HUAWEI, 10:49 Котировки российских нефтяных компаний выросли вслед за ценами на сырье Бизнес, 10:44 ВС подтвердил приговор поляку за попытку вывезти компоненты С-300 Общество, 10:38 Минздрав сообщил о внедрении самой современной вакцины от гриппа Общество, 10:37 Роналду заплакал во время интервью после показа видео с отцом Спорт, 10:28 За три месяца к сети Bitcoin было подключено 600 000 новых майнеров Крипто, 10:21 Твиномика: 5 случаев, когда знаменитости разворачивали акции одним твитом Quote, 10:17 Стали известны регионы России с самой большой долей расходов на ЖКУ Общество, 10:16 Минобороны развернуло комплексы С-400 в Арктике Политика, 10:14 Рубль подорожал вслед за нефтью после атаки дронов на Saudi Aramco Финансы, 10:06
Общество ,  
0 
Минздрав сообщил о внедрении самой современной вакцины от гриппа

В текущем году Минздрав начнет использовать в России самую современную, четырехвалентную, вакцину от гриппа, которую разработали отечественные производители, сообщил «РИА Новости» замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

По его словам, в этом году Минздрав ожидает два штамма гриппа А. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения предупредила об одном штамме гриппа В. Однако грипп В «своевольный», добавил Краевой, поэтому в развитых странах сейчас переходят на четырехвалентную вакцину, которая содержит актуальные два штамма гриппа А и два штамма гриппа B.

Первоначально прививки новой вакциной получат представители «групп риска» — те, кто активно общается с населением: врачи, учителя, кассиры и др. Также она будет направлена в приграничные регионы — на Дальний Восток и запад, сказал Краевой, поскольку в этих районах из-за потока мигрантов выше риск заразиться вирусом и распространить его.

Летом этого года два отечественных производителя зарегистрировали свои четырехвалентные вакцины от заболевания. До этого подобный препарат производили лишь шесть стран, сказал Краевой. По его словам, сейчас правительство направило дополнительное финансирование на закупку современного препарата, план перехода на вакцину рассчитан на 2019–2022 годы.

В начале сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация. Ранее ВЦИОМ определил самые популярные способы профилактики гриппа и ОРВИ среди россиян. Согласно опросу, делают прививку в качестве профилактики заболеваний 23% опрошенных, 16% респондентов принимают витамины. При этом 8% опрошенных едят лук и чеснок, а еще 6% избегают мест массового скопления людей.

Теги: вакцина от гриппа, Минздрав
Материалы по теме
Глава Роспотребнадзора сообщила о снижении заболеваемости гриппом
Общество
Роспотребнадзор назвал лучший способ профилактики гриппа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter