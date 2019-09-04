Глава Роспотребнадзора сообщила о снижении заболеваемости гриппом

Заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

«Мы в России начали прививать в 1996 году против гриппа и с того момента по 2018 год, который уже имеет итоговые цифры, заболеваемость гриппом снизилась в 196 раз», — заявила она.

Самым надежным способом защиты от заболеваний служит вакцинация, добавила Попова. По ее словам, заболеваемость россиян дифтерией снизилась в 5 тыс. раз, краснухой в 6 тыс., а столбняком — в 90 раз. Кроме того, вакцинация способствует увеличению продолжительности жизни на 20-30 лет.

Попова добавила, что сегодня в России привиты от кори 92% населения. По данным ведомства, за последние два месяца заболеваемость корью среди россиян почти не фиксируется. «Это хороший результат при том, что вокруг России уровни заболеваемости крайне высокие», — отметила она.