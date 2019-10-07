Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти

Актриса Анастасия Заворотнюк и ее близкие просят СМИ прекратить распространять спекуляции о ее здоровье и опираться только на проверенную информацию на этот счет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора артистки Стаса Христова.

«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — отметил он.

Христов указал, что пока ни Заворотнюк, ни ее семья не готовы публично комментировать вопросы ее здоровья. «Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи», — добавил директор.

В середине сентября стало известно, что Анастасию Заворотнюк госпитализировали в Москве. Позже из СМИ стало известно, что у нее диагностировали рак головного мозга. Также тогда сообщалось, что актрису ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких. 19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.

В минувшее воскресенье Telegram-канал «Только никому» опубликовал переписку, из которой следовало, что Заворотнюк умерла 5 октября. Пиар-директор актрисы Марина Потапова заявила, что эта информация не соответствует действительности.