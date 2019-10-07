У берегов Японии судно столкнулось с рыболовецкой шхуной из КНДР

У берегов Японии судно столкнулось с рыболовецкой шхуной из КНДР

Судно японской рыболовной инспекции столкнулось с рыболовецкой шхуной, шедшей под флагом КНДР. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на службу береговой охраны Японии.

По его данным, инцидент произошел в 350 км от полуострова Ното (префектура Исикава). В результате повреждения судна в воду бросились около 20 членов экипажа шхуны. В настоящее время к месту происшествия направляются корабли японской береговой охраны.

В середине июля власти Северной Кореи задержали российский сейнер «Сянхайлинь-8», принадлежащий компании ООО «Северо-Восточная рыболовная компания». Как заявил РБК ее директор Виктор Седлер, в этот момент судно находилось в 53 милях от берега в водах Японского моря. На борту присутствовали 17 членов экипажа, из которых 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.

В дальнейшем сейнер отправили в город Вонсан, где 13 из 17 моряков неделю держали в каютах без средств связи. По словам Сендлера, причиной задержания судна стало якобы незаконное пересечение границы.