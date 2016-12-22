При столкновении рефрижератора и шхуны в Желтом море погибли трое моряков

В результате столкновения рыболовецкой шхуны и рефрижераторного судна в Желтом море погибли три человека, еще трое пропали без вести, сообщает Yonhap.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля в 10 км к северо-западу от южнокорейского Синана, провинция Чолла-Намдо. Столкнулись 15-тонная рыболовецкая шхуна Yeongheung, на борту которой находились шесть человек, и судно-рефрижератор водоизмещением 500 тонн под флагом Танзании.

В результате аварии судно из Южной Кореи сперва опрокинулось, а затем пошло ко дну. Береговая охрана немедленно отправила спасательный корабль и сигналы другим судам вблизи места столкновения. Сейчас поисками моряков занимаются 17 катеров и четыре самолета. Национальное агентство морской полиции Республики Корея сообщило, что пока удалось найти тела троих моряков, остальные числятся пропавшими без вести.

В феврале после столкновения кораблей у берегов на юге Китая пропали два человека.