Трамп обвинил семью Байдена в подкупе

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего вице-президента Джо Байдена и его членов его семьи в вымогательстве, и сейчас они «откупаются от обвинений». Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Семья Байдена была подкуплена, ясно и просто! Спящий Джо (Джо Байден — ред. РБК) заявил, что он никогда не разговаривал с украинской компанией (Burisma Group — ред. РБК), и теперь появилась фотография, где он играет в гольф с президентом компании и Хантером», — отметил хозяин Белого дома.

Американский лидер также выразил сомнение в том, что ему придется конкурировать на выборах президента в 2010 году с Байденом.

В конце сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Причиной послужила жалоба сотрудника американской разведки на президента, в которой он обвинил его в попытке привлечь иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года. Как отметила Пелоси, президент действиями серьезно нарушил Конституцию.