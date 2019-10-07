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Трамп обвинил семью Байдена в подкупе

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего вице-президента Джо Байдена и его членов его семьи в вымогательстве, и сейчас они «откупаются от обвинений». Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Семья Байдена была подкуплена, ясно и просто! Спящий Джо (Джо Байден — ред. РБК) заявил, что он никогда не разговаривал с украинской компанией (Burisma Group — ред. РБК), и теперь появилась фотография, где он играет в гольф с президентом компании и Хантером», — отметил хозяин Белого дома.

Американский лидер также выразил сомнение в том, что ему придется конкурировать на выборах президента в 2010 году с Байденом.

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В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

В конце сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Причиной послужила жалоба сотрудника американской разведки на президента, в которой он обвинил его в попытке привлечь иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года. Как отметила Пелоси, президент действиями серьезно нарушил Конституцию.

В тот же день Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, который состоялся в июле текущего года. В ходе беседы Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Украины Виктора Шокина, который занимался расследованием коррупции в компании Burisma. В ее правление входил Хантер Байден, который приходится Джо Байдену сыном.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обвинений в адрес Трампа, заявил, что правоохранительные органы Украины готовы расследовать нарушения украинских законов, но не будут делать этого по приказу из-за границы.

Теги: Дональд Трамп, Джозеф Байден
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