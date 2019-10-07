Таксист отказал Порошенко в поездке после участия в акции на майдане

Таксист отказал Порошенко в поездке после участия в акции на майдане

Таксист в Киеве отказался везти бывшего президента Петра Порошенко после прошедшей накануне в украинской столице акции против «формулы Штайнмайера». Cоответствующую видеозапись разместил на своей странице в Facebook один из участников митинга.

На опубликованных кадрах видно, как бывший лидер Украины через заднюю дверь автомобиля обращается к водителю. Пол возгласы собравшейся публики Порошенко какое-то время общается с таксистом, после чего он прекращает беседу и уходит в окружении людей.

«Кассового аппарата нет», — выкрикнул один из соучастников митинга.

Митинг против подписания «формулы Штайнмайера» прошел на майдане Независимости в Киеве 6 октября. В ней принял участие Петр Порошенко и около 10 тыс. человек. Как сообщал телеканал «Прямой», акция против подписания «формулы» проходила по всей Украине. В частности, митинги состоялись во Львове, Одессе, Днепре, Николаеве и других городах республики.