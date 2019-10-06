Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера» на майдане

Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера» на майдане

Бывший президент Украины Петр Порошенко принял участие в акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера», которая проходит на майдане Независимости в Киеве. Об этом сообщают издания «Депо.ua» и «Буквы».

Он также поблагодарил украинцев, которые вышли на улицы Киева. «Спасибо десяткам тысяч неравнодушных, которые сегодня собрались на майдане Независимости в Киеве, чтобы сказать: «Нет капитуляции!» — написал политик в Facebook.

Запись в facebook пользователя petroporoshenko

В акции протеста «Остановим капитуляции» против реализации «формулы Штайнмайера», предусматривающей введение особого статуса Донбасса, приняли участие около 10 тыс. человек, сообщает полиция Киева в Facebook. Нарушений зафиксировано не было.

Как сообщает ТСН, многие участники акции в Киеве пришли с украинскими флагами и плакатами с надписями: «Нет капитуляции», «Нет амнистии», «Слуга выходи, народ пришел» и другими, протестующие также скандируют «Слава Украине».