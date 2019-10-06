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Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин заявил, что не испытывает интереса к положению украинского лидера Владимира Зеленского после обнародования его переговоров с Трампом. Об этом он рассказал корреспонденту NBC News Киру Симмонсу в эфире программы «Москва. Путин. Кремль» на канале «Россия».

«Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его [Владимира Зеленского]», — ответил Путин на вопрос журналиста о положении президента Украины (цитата по «РИА Новости»).

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СМИ узнали о раскрытии Трампом инициатора звонка Зеленскому

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на сравнение Зеленского с сотрудницей Белого дома Моникой Левински, из-за которой конгрессмены попытались добиться импичмента 42-го президента США Билла Клинтона (он остался на посту). «Они [американские журналисты] злые ребята», — сказал российский премьер.

В конце сентября спикер палаты представителей США от Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процесса импичмента Трампа. Причиной стала жалоба сотрудника американской разведки на президента, в которой он обвинил его в попытке привлечь иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года.

СМИ сообщили, что во время телефонного разговора Трамп давил на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, требуя от него инициировать расследование против сына бывшего вице-премьера Джо Байдена Хантера.

Впоследствии Белый дом опубликовал стенограмму разговора лидеров от июля, в котором Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Украины Виктора Шокина, который занимался расследованием коррупции в компании Burisma. В ее правление входил Хантер Байден.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
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Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински
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