Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин заявил, что не испытывает интереса к положению украинского лидера Владимира Зеленского после обнародования его переговоров с Трампом. Об этом он рассказал корреспонденту NBC News Киру Симмонсу в эфире программы «Москва. Путин. Кремль» на канале «Россия».

«Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его [Владимира Зеленского]», — ответил Путин на вопрос журналиста о положении президента Украины (цитата по «РИА Новости»).

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на сравнение Зеленского с сотрудницей Белого дома Моникой Левински, из-за которой конгрессмены попытались добиться импичмента 42-го президента США Билла Клинтона (он остался на посту). «Они [американские журналисты] злые ребята», — сказал российский премьер.

В конце сентября спикер палаты представителей США от Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процесса импичмента Трампа. Причиной стала жалоба сотрудника американской разведки на президента, в которой он обвинил его в попытке привлечь иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года.