Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 04 окт, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 04 окт, 12:27
Как вы можете спасти удобный магазин у дома РБК и МЕТRO, 18:34 Нурмагомедов заявил о желании провести чемпионский бой в Петербурге Спорт, 18:30 WP узнала о «раболепии» Трампа перед Путиным во время первого разговора Политика, 18:27 Медведев заявил о выплачивающих долги «кубинских друзьях» Политика, 18:03 В Минэнерго допустили строительство газопровода из Крыма в Европу Экономика, 17:45 «Сибирь» опровергла информацию о смерти 29-летнего хоккеиста Спорт, 17:34 Туроператоры сообщили о просьбе туристам не кормить рыб в Египте Общество, 17:17 В Краснодарском крае сотрудницы ТЦ достали ребенка из камеры хранения Общество, 17:12 Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински Политика, 17:08 В Российской премьер-лиге уволился третий главный тренер за неделю Спорт, 17:05 Как устроен уличный бизнес «на колесах»: все про фудтраки и автолавки РБК и ГАЗ, 17:05 СК завел уголовное дело после убийства 17-летней студентки в Домодедово Общество, 16:57 Медведев назвал любопытными наблюдения за импичментом Трампа Политика, 16:43 Хидео Кодзима представил в Москве геймплей игры Death Stranding Технологии и медиа, 16:41
Политика ,  
0 
Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински
Подобные сравнения начали звучать в американских СМИ на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского. Отношения с Моникой Левински в свое время стали поводом для процедуры импичмента Биллу Клинтону
Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп (справа) (Фото: Evan Vucci / AP)

Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.

«Они [американские журналисты] злые ребята», — сказал Медведев.

Сравнение Зеленского с Левински звучит на фоне скандала, который разразился в США вокруг телефонного разговора Зеленского с Дональдом Трампом. Беседа послужила поводом для начала процедуры импичмента Трампу, которую инициировали демократы в конгрессе США.

Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Моника Левински в свое время оказалась в центре скандала вокруг 42-го президента США Билла Клинтона. Показания Клинтона под присягой относительно его отношений с Левински стали причиной для обвинения президента в лжесвидетельстве и начала процедуры импичмента Клинтону.

В частности, Зеленского с Левински сравнивал популярный американский телеведущий Джимми Киммел, напоминает The New York Times. «Кто бы мог подумать, что Владимир Зеленский станет для него [Трампа] Моникой Левински?» — приводит издание слова Киммела, сказанные в одной из его программ. Издание Daily Mail отмечает, что после скандала украинского президента на родине стали называть «Моника Зеленски».

Политика
Что стало известно из стенограммы разговора Трампа с Зеленским

Телефонный звонок, послуживший поводом для начала процедуры импичмента Трампу, состоялся 25 июля. В ходе него лидеры двух стран обсуждали возможное возобновление расследования в отношении сына бывшего вице-президента США и соперника Трампа по предстоящей предвыборной гонке Джозефа Байдена. Демократы посчитали, что таким образом Трамп давил на своего украинского коллегу в своих политических целях.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, импичмент, Билл Клинтон
Материалы по теме
Медведев назвал любопытными наблюдения за импичментом Трампа
Политика
У Белого дома запросили документы по расследованию в рамках импичмента
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter