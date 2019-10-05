Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински

Подобные сравнения начали звучать в американских СМИ на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского. Отношения с Моникой Левински в свое время стали поводом для процедуры импичмента Биллу Клинтону

Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп (справа) (Фото: Evan Vucci / AP)

Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.

«Они [американские журналисты] злые ребята», — сказал Медведев.

Сравнение Зеленского с Левински звучит на фоне скандала, который разразился в США вокруг телефонного разговора Зеленского с Дональдом Трампом. Беседа послужила поводом для начала процедуры импичмента Трампу, которую инициировали демократы в конгрессе США.

Моника Левински в свое время оказалась в центре скандала вокруг 42-го президента США Билла Клинтона. Показания Клинтона под присягой относительно его отношений с Левински стали причиной для обвинения президента в лжесвидетельстве и начала процедуры импичмента Клинтону.