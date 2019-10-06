В США в результате стрельбы в баре погибли четыре человека

В США в результате стрельбы в баре погибли четыре человека

Четыре человека погибли после стрельбы в баре в американском Канзас-Сити (штат Миссури), пишет FOX4 со ссылкой на представителя местной полиции.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 6 октября. По данным правоохранительных органов, нападавший зашел в бар и открыл стрельбу. Всего погибших и пострадавших девять. Как уточняет CNN, подозреваемый пока не задержан.

В США регулярно фиксируются происшествия с массовой стрельбой. В частности, в конце сентября два человека погибли после того, как нападавшие открыли огонь в баре. Еще около десяти пострадали.

В начале августа после двух массовых расстрелов в Техасе и Огайо, которые произошли с разницей в несколько часов (жертвами стали 29 человек), президент США Дональд Трамп заявил, что совершающие такие нападения психически нездоровы, и призвал строить больше психиатрических больниц.