После массовых убийств в США Трамп предложил строить больше психбольниц

США необходимо строить больше психиатрических больниц, чтобы таким образом уменьшить число массовых расстрелов в стране. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает Reuters.

Он пояснил, что выступает за тщательную проверку граждан, которые покупают огнестрельное оружие, однако отметил, что причина расстрелов — в массовом закрытии психиатрических лечебниц во второй половине двадцатого века.

«Я хочу, чтобы граждане запомнили слова «психическая болезнь». Эти люди, [которые устраивают массовые убийства], психически нездоровы. <...> Мы не можем позволить этим людям находиться на улицах», — отметил президент.

Менее чем за 24 часа 3 и 4 августа в США произошли два массовых расстрела людей. В первом случае стрельба произошла в супермаркете в городе Эль-Пасо в штате Техас, где погибли 20 человек и 26 получили ранения. Во втором — в городе Дейтон в штате Огайо, там погибли девять человек, более 20 получили ранения. В обоих случаях стрелки действовали в одиночку.