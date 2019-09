В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека

В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали. Об этом сообщает местная газета Lancaster News со ссылкой на офис окружного шерифа.

По данным The New York Times и местного телеканала WSOC, пострадали девять человек. Инцидент произошел в клубе Old School Sports Bar & Grill. Среди пострадавших четырех человек госпитализировали по воздуху, у остальных обнаружили неопасные для жизни травмы, помощь им оказали в местной больнице.

Как отмечает Lancaster News, стрельба велась снаружи и внутри бара, где было много людей. Полиция по-прежнему разыскивает стрелков.

Ранее произошла стрельба во время футбольного матча между школьными командами в американской Филадельфии. Правоохранители эвакуировали со спортивной площадки всех посетителей и игроков. В результате происшествия пострадали два подростка 14 и 15 лет, их доставили в медицинский центр.