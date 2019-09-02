Роспотребнадзор назвал лучший способ профилактики гриппа

Всемирная организация здравоохранения считает вакцинацию наиболее эффективным способом избежать гриппа. Об этом сообщается в опубликованном предостережении на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, каждый год от осложнений гриппа умирают тысячи человек. Несмотря на постоянную борьбу с заболеванием, вирус гриппа постоянно мутирует и вновь поражает человеческий организм. Грипп является очень заразным заболеванием и передается воздушно-капельным путем — во время чихания, кашля и даже разговора. Среди симптомов специалисты выделяют повышение температуры до 40 градусов, ухудшение аппетита, озноб и боли в мышцах.

Наиболее опасно заболевание для детей, беременных женщин и пожилых людей, напомнили в Роспотребнадзоре. Их иммунная система недостаточно крепка, чтобы сопротивляться вирусу и бороться с осложнениями, такими как пневмония, менингит, обострение хронических заболеваний.

«Самым эффективным способом профилактики, по мнению ВОЗ [Всемирная организация здравоохранения], является вакцинация», — подчеркнули в Роспотребнадзоре, добавив, что состав вакцины ежегодно меняется.

Оптимальный период для вакцинации, по мнению экспертов, это октябрь—ноябрь.