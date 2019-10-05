В Ростовской области задержали сбежавшего из колонии заключенного

Сотрудники правоохранительных органов задержали заключенного, сбежавшего из колонии в Ростовской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное главное управление ФСИН.

В ведомстве рассказали, что заключенного задержали 4 октября в Заветинском районе области при содействии местных жителей.

Мужчина сбежал из колонии ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России, когда он остался без надзора. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности (по ч. 1 ст. 293 УК).

Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тыс. руб. либо зарплаты или другого дохода за период до одного года. Помимо этого наказанием по статье могут стать обязательные работы на срок от 360 часов или исправительными работами на срок до одного года, а также арест на срок до трех месяцев.