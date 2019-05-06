Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержан мужчина 1987 года рождения, который был ранее осужден за разбой. «Он обнаружен в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района», — уточнила Волк.

Она напомнила, что массовый побег из изолятора межмуниципального отдела МВД «Барун-Хемчикский» был совершен 14 апреля. Тогда сбежали девять заключенных. При побеге они нанесли травмы дежурному сотруднику правоохранительных органов.

«В срок до 24 апреля полицейскими было задержано восемь участников побега. Дальнейшими розыскными мероприятиями было установлено местонахождение последнего из сбежавших и проведено его задержание», — заключила представитель МВД.