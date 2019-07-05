В Красноярском крае из колонии сбежал заключенный

В Красноярском крае осужденный сбежал из колонии-поселения Нижнеингашского района. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД России.

По данным ГУФСИН, Тимофей Рябцов 1988 года рождения, осужденный по ч. 2 ст. 158 УК России «кража», совершил побег 4 июля.

Согласно сообщению, у мужчины есть три татуировки на левой и правой кистях, а также на левом предплечье и шрамы на левой руке. Его рост составляет 195 см, у него голубые глаза и короткие светлые волосы. В управлении отметили, что заключенный легко входит в доверие и уже несколько раз был осужден за кражи и мошенничество.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение Рябцова.

В июне сотрудник полиции на севере Москвы застрелил мужчину при попытке бегства из ОВД «Коптево». Мужчина был задержан за нарушение ПДД и во время допроса сообщил, что находится в розыске в Узбекистане.