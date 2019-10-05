В МЧС сообщили о способах остановить разъяренную собаку

Агрессивную собаку, готовящуюся напасть, можно остановить с помощью отданных твердым голосом команд «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!», сообщили в МЧС России.

В ведомстве также посоветовали применять несколько команд подряд, что может заставить животное растеряться и отступить. Для защиты от нападения собаки в МЧС рекомендуют метать в животное камни и палки, не поворачиваясь к нему спиной, и громко звать на помощь прохожих.

Если остановить собаку не получится, необходимо обмотать руку верхней одеждой и выставить ее вперед, а затем сильно ударить животное по болевым точкам: носу, паху или языку.

В ведомстве также напомнили о порядке действий в случае, если избежать укуса не удалось. Тогда необходимо обработать рану перекисью водорода или большим количеством воды, наложить повязку и обратиться в ближайший травмпункт. Если речь идет не о бродячей собаки, нужно выяснить у ее хозяев, привита ли она от бешенства. Следует также поставить в известность полицию и санитарные службы, уточнив точный адрес владельца животного.

В конце августа соседская собака насмерть загрызла годовалого ребенка в Волгоградской области. 30 августа собака напала на младенца в квартире в Москве, ребенка госпитализировали с множественными повреждениями.