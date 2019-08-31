Под Волгоградом собака насмерть загрызла годовалого ребенка

Следователи Волгоградской области устанавливают обстоятельства смерти годовалого ребенка в результате нападения собаки. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел около 12:00 в одном из населенных пунктов Нехаевского района. Годовалый ребенок самостоятельно вышел из дома и подошел к соседской собаке, которая была на привязи. Пес накинулся на ребенка. Мать ребенка, услышав крики, отбила его от собаки и вызвала скорую, однако спасти ему жизнь не удалось.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Накануне, 30 августа, собака напала на младенца в московской квартире. В результате ребенка госпитализировали с множественными телесными повреждениями. Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.