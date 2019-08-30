В Москве младенца доставили в больницу после нападения дога

В Москве младенца доставили в больницу после нападения дога

Собака напала на младенца в московской квартире. В результате ребенка госпитализировали, сообщила «РИА Новости» старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета России Юлия Иванова.

«Предварительно установлено, что собака породы дог находилась в квартире родственников хозяев животного. Пока женщина отлучилась, собака напала на восьмимесячного ребенка», — сказала она.

Младенца госпитализировали с множественными телесными повреждениями в городскую больницу. Иванова добавила, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В конце июля в башкирском городе Стерлитамаке питбуль напал на девочку. Полиция начала проверку инцидента. Свидетели отмечали, что хозяин животного находился в состоянии алкогольного опьянения, а собака была без поводка и намордника.