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В Саудовской Аравии разнополым туристам разрешили жить в одном номере

В Саудовской Аравии иностранным туристам разных полов разрешили останавливаться в одном номере в гостинице без подтверждения родственных связей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссию по туризму и национальному наследию страны.

Подданные королевства по-прежнему должны предоставлять доказательства родства при заселении в отель. По данным саудовского издания Okaz, женщины, включая подданных королевства, также получили право самостоятельно снимать номер в гостинице при условии предоставления документа, удостоверяющего личность.

Изменения связаны с началом выдачи Саудовской Аравией туристических виз. Теперь граждане 49 стран, включая Россию, могут получить ее в электронном виде или в аэропортах королевства, жителям других государств нужно будет обращаться в посольства и консульства страны. Как сообщил посол Саудовской Аравии в России Раид бин Халид Кримли, для россиян стоимость туристической визы составит около $117.

В начале августа женщины Саудовской Аравии получили право выезжать за границу страны без согласия мужчины-опекуна. До этого самостоятельный выезд разрешался лишь девушкам старше 21 года. В начале октября власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в Вооруженных силах страны. В августе 2018 года им предоставили право водить автомобиль.

Теги: Саудовская Аравия, туристы, отели
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