В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно выезжать за границу

Власти Саудовской Аравии приняли несколько поправок, которые среди прочего разрешают женщинам выезжать за границу без согласия мужчины-опекуна (мужа или другого родственника). Об этом пишет Saudi Gazette.

Согласно нововведениям, при достижении 21-летнего возраста женщины наравне с мужчинами могут подать документы для получения загранпаспорта и последующего выезда за границу без согласия опекуна. Такое решение было принято по итогам пересмотра закона об опекунстве правительственным комитетом. Кроме того, поправки расширяют возможности для женщин в поиске работы — предполагается, что теперь все граждане королевства имеют равное право на трудоустройство вне зависимости от пола.

В последние годы власти Саудовской Аравии вносят изменения в законодательство, которое касается прав женщин. В 2018 году гражданки королевства получили право водить автомобиль, а в феврале этого года женщина впервые в истории королевства заняла высокую дипломатическую должность — принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд стала послом Саудовской Аравии в США.