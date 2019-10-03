В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии

В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили служить в Вооруженных силах (ВС) страны. Об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на Минобороны.

Ведомство открыло прием заявок на воинские должности для женщин. По данным издания, они смогут становиться как солдатами, так и занимать офицерские должности в сухопутных, воздушных и военно-морских силах, а также в войсках противовоздушной обороны, стратегических ракет и медслужбах ВС.

Газета добавляет, что в 2018 году женщинам предоставили возможность работать в органах общественной безопасности, в том числе в отделах по борьбе с наркотиками и уголовного розыска, тюрьмах, а также в инспекции, таможне и службе охраны.

Бригадный генерал Хасан аль-Шехри заявил Asharq Al-Awsat, что вступление женщин в Вооруженные силы страны является «прогрессивным шагом в правильном направлении», а также добавил, что для них в армии есть множество вакантных позиций.