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В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии

В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили служить в Вооруженных силах (ВС) страны. Об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на Минобороны.

Ведомство открыло прием заявок на воинские должности для женщин. По данным издания, они смогут становиться как солдатами, так и занимать офицерские должности в сухопутных, воздушных и военно-морских силах, а также в войсках противовоздушной обороны, стратегических ракет и медслужбах ВС.

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Газета добавляет, что в 2018 году женщинам предоставили возможность работать в органах общественной безопасности, в том числе в отделах по борьбе с наркотиками и уголовного розыска, тюрьмах, а также в инспекции, таможне и службе охраны.

Бригадный генерал Хасан аль-Шехри заявил Asharq Al-Awsat, что вступление женщин в Вооруженные силы страны является «прогрессивным шагом в правильном направлении», а также добавил, что для них в армии есть множество вакантных позиций.

В начале августа власти Саудовской Аравии разрешили женщинам выезжать за границу без согласия мужчины-опекуна. Ранее, чтобы самостоятельно выехать из страны, девушка должна была быть старше 21 года. Принятые властями поправки также дают всем гражданам право на трудоустройство вне зависимости от пола. В 2018 году женщинам королевства предоставили право водить автомобиль.

Теги: Саудовская Аравия, Вооруженные силы, военная служба, женщины
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В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно выезжать за границу
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Женщины в Саудовской Аравии получили право водить автомобиль
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