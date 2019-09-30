Посол назвал примерную цену туристической визы в Саудовскую Аравию

Туристическая виза в Саудовскую Аравию будет стоить россиянам около $117. Об этом сообщил посол королевства в России Раид бин Халид Кримли, передает «РИА Новости».

«Консульский сбор за визу, включая стоимость медицинского страхования, составляет 440 саудовских риалов, это около $117, оплачивается сбор в электронном виде», — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Посол добавил, что электронные туристические визы выдают на один год. Кримли рассказал, что их можно использовать в течение года многократно, однако срок пребывания каждого посещения страны не должен превышать 90 дней, а при многократном посещении — 180 дней.

По его словам, поездки туристов в Иран и Израиль не скажутся негативно при подаче документов на саудовскую электронную визу.