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Посол назвал примерную цену туристической визы в Саудовскую Аравию

Туристическая виза в Саудовскую Аравию будет стоить россиянам около $117. Об этом сообщил посол королевства в России Раид бин Халид Кримли, передает «РИА Новости».

«Консульский сбор за визу, включая стоимость медицинского страхования, составляет 440 саудовских риалов, это около $117, оплачивается сбор в электронном виде», — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Посол добавил, что электронные туристические визы выдают на один год. Кримли рассказал, что их можно использовать в течение года многократно, однако срок пребывания каждого посещения страны не должен превышать 90 дней, а при многократном посещении — 180 дней.

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По его словам, поездки туристов в Иран и Израиль не скажутся негативно при подаче документов на саудовскую электронную визу.

С сентября Финляндия ужесточила визовые требования для россиян. Теперь она будет запрашивать полный комплект сопроводительных документов, подобно другим странам Евросоюза. Ранее россиянам для получения финского «шенгена» нужно было подать заполненную и подписанную анкету, загранпаспорт, фотографию, медицинский страховой полис, копию российского паспорта и квитанцию об оплате визового сбора. После введения изменений туристам также необходимо подавать документы, которые доказывают наличие средств на путешествие, а также подтверждают их планы передвижения по стране.

Теги: Саудовская Аравия, виза
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