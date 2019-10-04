СNN узнал об испытаниях противокорабельной ракеты США в Тихом океане

Военно-морские силы США провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile) недалеко от острова Гуам в Тихом океане. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, маневры состоялись во вторник, 1 октября, во время празднования 70-й годовщины создания Китайской народной республики (КНР). Ракета NSM была запущена с корабля в прибрежной зоне, в качестве цели использовался американский корабль USS Ford, который был отбуксирован в Тихий океан для проведения учений SINKEX.

Дальность NSM составляет более 100 миль (160 км), что на 30% дальше, чем дальность ракеты «Гарпун», которые ВМС США используют для уничтожения кораблей. Новое вооружение разработано с применением технологии обеспечения малозаметности и способно менять курс в полете.

На параде в честь 70-летия КНР 1 октября в Пекине была впервые представлена межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 («Дунфэн-41»). Оружие обладает радиусом действия до 14 тыс. км и разделяющейся боевой частью, в которой находятся порядка десяти ядерных боеголовок.