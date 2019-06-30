СМИ сообщили о вхождении эсминца ВМС США в Черное море

Боевой корабль примет участие в американо-украинских военных учениях Sea Breeze в Черном море. Они состоятся недалеко от Одессы. Российский МИД ранее называл идею проведения таких маневров опасной

USS Carney (Фото: Weston Jones / U.S. Navy / AP)

В Черное море, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, вошел эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64). Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс-Украина». Ранее на то, что такой боевой корабль пересек Босфор в направлении Черного моря, также обратил внимание портал Bosphorus Observer (он отслеживает проходы кораблей через черноморские проливы). О том, что USS Carney начал переход в Черное море, без указания источников информации также пишет украинское агентство УНИАН.

Поход в Черное море, согласно материалам на сайте шестого оперативного флота ВМС США, американский эсминец начал примерно сутки назад. Там недалеко от Одессы этот боевой корабль должен будет принять участие в военных учениях Sea Breeze, которые проводят Украина и США. Маневры стартуют 1 июля. Участие в них в этот раз, по информации американских военных, примут представители 19 стран (среди них — Болгария, Канада, Дания, Эстония, Франция, Грузия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Турция и Великобритания), 32 корабля, 24 самолета и более 3 тыс. военнослужащих.

В рамках этих учений, отмечает украинский телеканал ТСН, на Украину должны прибыть два американских военных корабля. Один из них, писал накануне местный портал «Думская», уже пересек Черное море и зашел в порт Одессы. Речь, по информации интернет-издания, шла о транспортно-десантном катамаране американских ВМС USNS Yuma. На Украину он, замечал корреспондент «Думской», доставил подразделение американских морских пехотинцев, которые примут участие в учениях. Сколько именно USNS Yuma привез военных, он не уточнял.