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Черноморский флот начал следить за кораблем ВМС США

Черноморский флот России взял на сопровождение зашедшее в акваторию Черного моря судно Yuma (T-EPF-8) ВМС США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

В центре отметили, что дежурные силы и средства Черноморского флота осуществляют постоянное слежение за американским судном.

Экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США зашел в Черное море 14 сентября. Это третий за текущий год заход корабля в акваторию моря, информация о его цели отсутствует.

USNS Yuma — высокоскоростное транспортное судно класса Spearhead, корабли этого типа предназначены для переброски грузов, войск и военной техники. На вооружении судна находятся четыре крупнокалиберных пулемета M2.

В августе в Черное море заходил американский эсминец USS Porter — боевой корабль класса «Арли Берк», вооруженный крылатыми ракетами. Эсминец регулярно участвует в военно-морских учениях в акватории Черного моря. Также в январе его заметили в Балтийском море, судно взяли на сопровождение силы российского ВМФ.

Теги: ВМС США, Черное море, Черноморский Флот
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