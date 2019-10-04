Трамп не исключил борьбу с коррупцией в США с участием других стран

Трамп не исключил борьбу с коррупцией в США с участием других стран

Дональд Трамп заявил, что расследовать коррупцию в США могут помочь другие государства. Об этом он написал в своем Twitter.

«Как президент я обязан положить конец коррупции, даже если это означает обращение за помощью к иностранному государству или странам», — написал Трамп, добавив, что это «не имеет ничего общего с политикой или политической кампанией против Байденов».

После этого в другом твите американский лидер уточнил, что имеет в виду не кампанию против Байденов, а коррупцию в массовом масштабе.