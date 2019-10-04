Трамп не исключил борьбу с коррупцией в США с участием других стран

В середине сентября газета The Wall Street Journal узнала у источников, что во время телефонного разговора Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против Хантера Байдена — сына вероятного соперника Трампа по предвыборной гонке и бывшего вице-президента США Джо Байдена. С 2014 по 2019 год Хантер Байден входил в совет директоров частной украинской газовой компании Burisma Holdings.
Сотрудник американской разведки пожаловался начальству, что Трамп пытался добиться вмешательства другого государства в президентские выборы 2020 года. В результате в конгрессе запустили процедуру импичмента в отношении Трампа, а Белый дом вынужден был опубликовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским.
4 октября Генпрокуратура Украины сообщила о пересмотре закрытых при прежнем руководстве уголовных дел. По словам генпрокурора Руслана Рябошапки, аудиту подлежат также дела, по которым проходили бывший министр экологии природных ресурсов и владелец Burisma Group Николай Злочевский и другие подобные лица.