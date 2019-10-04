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Политика ,  
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Трамп не исключил борьбу с коррупцией в США с участием других стран

Дональд Трамп заявил, что расследовать коррупцию в США могут помочь другие государства. Об этом он написал в своем Twitter.

«Как президент я обязан положить конец коррупции, даже если это означает обращение за помощью к иностранному государству или странам», — написал Трамп, добавив, что это «не имеет ничего общего с политикой или политической кампанией против Байденов».

После этого в другом твите американский лидер уточнил, что имеет в виду не кампанию против Байденов, а коррупцию в массовом масштабе.

Политика
NYT сообщила о работе США над заявлением для Зеленского по делу Burisma

В середине сентября газета The Wall Street Journal узнала у источников, что во время телефонного разговора Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против Хантера Байдена — сына вероятного соперника Трампа по предвыборной гонке и бывшего вице-президента США Джо Байдена. С 2014 по 2019 год Хантер Байден входил в совет директоров частной украинской газовой компании Burisma Holdings.

Сотрудник американской разведки пожаловался начальству, что Трамп пытался добиться вмешательства другого государства в президентские выборы 2020 года. В результате в конгрессе запустили процедуру импичмента в отношении Трампа, а Белый дом вынужден был опубликовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским.

4 октября Генпрокуратура Украины сообщила о пересмотре закрытых при прежнем руководстве уголовных дел. По словам генпрокурора Руслана Рябошапки, аудиту подлежат также дела, по которым проходили бывший министр экологии природных ресурсов и владелец Burisma Group Николай Злочевский и другие подобные лица.

Теги: Дональд Трамп, Twitter, Джо Байден
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