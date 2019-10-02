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Врачи из онкоцентра Блохина заявили о существовании графика увольнений

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина составили график увольнений, чтобы вовремя закончить лечение своих пациентов. Об этом на пресс-конференции заявил замдиректора по научной и лечебной работе онкоцентра Георгий Менткевич, передает корреспондент РБК.

«Мы создали график, и мы сделаем все, чтобы довести наших пациентов, поэтому увольняются не сразу все 26 человек», — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день заявления об увольнении по собственному желанию подали шесть врачей отделения трансплантации костного мозга, двое сотрудников отделения гематологи и один — отделения шеи.

Накануне, 1 октября, замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии (учреждение НМИЦ имени Н.Н. Блохина) Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением онкологии.

«Увольнение произошло в трагической ситуации, увольняются высококлассные специалисты. У них, у меня созданы невыносимые условия из-за этических форм поведения руководства», — добавил Менткевич.

Конфликт в онкоцентре Блохина начался в конце августа. Руководитель проекта «Альянс врачей» Ирина Кваско-Алясова обратила внимание на приказ об оптимизации в больнице. Позднее в пресс-службе центра пояснили, что речь идет не о массовых сокращениях, а лишь о сокращении вакантных ставок.

По данным РЕН ТВ, руководитель центра Светлана Варфоломеева принуждала сотрудников писать заявления на увольнение по собственному желанию. Сами врачи впоследствии записали видеообращение, в котором призвали отстранить от работы руководство центра и повысить зарплаты.

Два заместителя директора Института детской онкологии Михаил Рыков и Георгий Менткевич потребовали увольнения Светланы Варфоломеевой. В противном случае уволиться готовы 26 сотрудников института, заявили они. «Нам было очень смешно, когда пришли люди из института Рогачева и сказали, что научат нас работать. Комиссия Минздрава приезжает в наш институт, она состоит из тех людей, которые назначали Варфоломееву, о какой объективной проверке может идти речь», — сказал Менткевич.

Заместитель директора Института детской онкологии Михаил Рыков подтвердил РБК, что Варфоломеева заставляла врачей писать заявления об увольнении.

«Увольнение — это закономерное явление, потому что Светлана Варфоломеева неоднократно присуждала нас написать заявления. Чего же они испугались сейчас? Может того, что нас некому заменить», — добавил он.

По его словам, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обвинил его и Менткевича в нарушении врачебной этики.

«Безусловно, врачи должны оставаться с пациентами, но тут за ситуацию без врачей ответственно руководство. Они разрушили все, совершили преступление, до которого нельзя было доводить», — уточнил Рыков.

Участники пресс конференции утверждают, что родителям детей, которые хотели прийти на нее, пригрозили выпиской из онкоцентра. «Никаких заградотрядов из детей и родителей нет. Это их личное желание, мы, наоборот, удерживали их от необдуманных действий, например, от желания перерывать Каширское шоссе», — добавил Рыков.

Теги: онкоцентр, врачи, увольнения
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