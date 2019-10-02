Врачи из онкоцентра Блохина заявили о существовании графика увольнений

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина составили график увольнений, чтобы вовремя закончить лечение своих пациентов. Об этом на пресс-конференции заявил замдиректора по научной и лечебной работе онкоцентра Георгий Менткевич, передает корреспондент РБК.

«Мы создали график, и мы сделаем все, чтобы довести наших пациентов, поэтому увольняются не сразу все 26 человек», — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день заявления об увольнении по собственному желанию подали шесть врачей отделения трансплантации костного мозга, двое сотрудников отделения гематологи и один — отделения шеи.

Накануне, 1 октября, замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии (учреждение НМИЦ имени Н.Н. Блохина) Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением онкологии.

«Увольнение произошло в трагической ситуации, увольняются высококлассные специалисты. У них, у меня созданы невыносимые условия из-за этических форм поведения руководства», — добавил Менткевич.