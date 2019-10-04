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Мэр Львова назвал причину гибели людей при аварийной посадке Ан-12

Пятеро человек на борту самолета Ан-12 погибли во время экстренной посадки во Львове из-за груза, который перевозил борт. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой, передает агентство УНИАН.

«Кабина полностью срезана, все поразбросано. Груз, который был в самолете, задавил находившихся там людей», — сказал он.

По его словам, самолет не планировал приземляться во Львове на дозаправку. «Он попросил экстренную возможность дозаправиться, и просто не дотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда — была бы катастрофа», — добавил мэр города.

По предварительной информации, на борту самолета находились восемь членов экипажа, указал Садовой. Троим удалось выжить, но они находятся в тяжелом состоянии в одной из клинических больниц Львова.

Фотогалерея 
Аварийная посадка грузового Ан-12 на Украине. Фоторепортаж

Грузовой самолет Ан-12, о котором идет речь, летел из испанского Виго в Стамбул, на борту находились восемь человек. Самолет совершил аварийную посадку возле аэропорта «Львов» на Украине, во время которой погибли пять человек.

МВД Украины завело по факту аварийной посадки самолета уголовное дело о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта. По этой статье максимальное наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Теги: Украина, Львов, крушение самолета
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