Мэр Львова назвал причину гибели людей при аварийной посадке Ан-12

Пятеро человек на борту самолета Ан-12 погибли во время экстренной посадки во Львове из-за груза, который перевозил борт. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой, передает агентство УНИАН.

«Кабина полностью срезана, все поразбросано. Груз, который был в самолете, задавил находившихся там людей», — сказал он.

По его словам, самолет не планировал приземляться во Львове на дозаправку. «Он попросил экстренную возможность дозаправиться, и просто не дотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда — была бы катастрофа», — добавил мэр города.

По предварительной информации, на борту самолета находились восемь членов экипажа, указал Садовой. Троим удалось выжить, но они находятся в тяжелом состоянии в одной из клинических больниц Львова.