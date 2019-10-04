Власти Украины уточнили число жертв аварийной посадки Ан-12 подо Львовом

При аварийной посадке грузового Ан-12 подо Львовом, по уточненной информации, погибли пять человек. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Всего на борту самолета, летевшего из города Виго в Испании, были семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. По первоначальным данным, которые сообщали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, три человека при аварии погибли, пятеро были переданы медикам.

Самолет Ан-12 выполнял рейс в Стамбул и должен был совершить дозаправку в аэропорту Львова. По предварительной версии, при подлете у самолета кончилось топливо, он не дотянул до взлетно-посадочной полосы 1,5 км. Самолет принадлежал авиакомпании «Украина Аэроальянс». Телеканал «112.Украина» утверждал, что речь идет о борте военного назначения. «Украина Аэроальянс» выполняет грузовые перевозки, в том числе в интересах НАТО. Характер груза упавшего Ан-12 не уточняется.