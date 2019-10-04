Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 65,13 (-0,31) Quote, 03 окт, 12:24
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,17) Quote, 03 окт, 12:24
Рейс «Аэрофлота» со 148 пассажирами не cмог вылететь в Москву из Барнаула Общество, 10:41 Власти Украины уточнили число жертв аварийной посадки Ан-12 подо Львовом Общество, 10:37 Аварийная посадка грузового Ан-12 на Украине. Фоторепортаж Общество, 10:33  Полицейская политика: опасно ли в США ходить на митинги Мнение, 10:27 К ногтю: как инженер создал сеть маникюрных салонов на 59 млн руб. в год Pro, 10:26 Актера и режиссера Александра Хвана экстренно доставили в больницу Общество, 10:10 «PayPal откажется от разработки Libra»: что будет с проектом Facebook Крипто, 10:09 Не упасть в «черную пятницу»: как подготовить сайт к сезону распродаж Pro, 10:08 Прирожденный предприниматель: определите свой бизнес-уровень РБК и HUAWEI, 10:04 Борисов сообщил о запуске первой на Кубе станции ГЛОНАСС Политика, 10:00 Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком Общество, 09:58 Названо имя преемника Боба Дадли на посту главы ВР Бизнес, 09:52 Иностранные инвесторы снова признали Россию «тихой гаванью» Экономика, 09:48 Эксперты подсчитали число домашних кошек в Москве и Петербурге Общество, 09:41
Общество ,  
0 
Власти Украины уточнили число жертв аварийной посадки Ан-12 подо Львовом

При аварийной посадке грузового Ан-12 подо Львовом, по уточненной информации, погибли пять человек. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Всего на борту самолета, летевшего из города Виго в Испании, были семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. По первоначальным данным, которые сообщали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, три человека при аварии погибли, пятеро были переданы медикам.

Общество
При аварийной посадке Ан-12 на Украине погибли четыре человека

Самолет Ан-12 выполнял рейс в Стамбул и должен был совершить дозаправку в аэропорту Львова. По предварительной версии, при подлете у самолета кончилось топливо, он не дотянул до взлетно-посадочной полосы 1,5 км. Самолет принадлежал авиакомпании «Украина Аэроальянс». Телеканал «112.Украина» утверждал, что речь идет о борте военного назначения. «Украина Аэроальянс» выполняет грузовые перевозки, в том числе в интересах НАТО. Характер груза упавшего Ан-12 не уточняется.

Теги: Ан-12, аварийная посадка, Львов
Материалы по теме
При аварийной посадке Ан-12 на Украине погибли четыре человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter