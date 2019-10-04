При аварийной посадке Ан-12 на Украине погибли четыре человека

При подлете к аэродрому во Львове у грузового борта кончилось горючее. Экипажу пришлось совершать посадку на грунт неподалеку от жилых домов

Фото: lv.dsns.gov.ua

Грузовой Ан-12 совершил аварийную посадку подо Львовом, сообщает Министерство инфраструктуры Украины, есть погибшие. «112 Украина» сообщает, что при посадке четыре человека погибли.

На борту самолета, по информации Мининфраструктуры, находились семь членов экипажа и один сопровождающий. Ведомство указывает, что самолет принадлежал украинской авиакомпании «Украина Аэроальянс» и выполнял чартерный грузовой рейс из города Виго в Испании во Львов. Он был вынужден совершить аврийную посадку из-за того, что у него кончилось топливо.

В сообщении международного аэропорта «Львов» указывается, что Ан-12 следовал из Виго в Стамбул, а во Львове должен был совершить дозаправку. В 6:45 с самолетом по невыясненным причинам пропала связь.

Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области сообщило, что самолет упал всего лишь в 1,5 км от ВПП. «В 07:29 один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 07:46 самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета», — сообщает ведомство. По данным ведомства, при посадке погибли три человека, еще пятеро пострадали. Троих из них передали медикам сразу, двоих пришлось доставать из-под обломков.