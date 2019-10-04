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При аварийной посадке Ан-12 на Украине погибли четыре человека
При подлете к аэродрому во Львове у грузового борта кончилось горючее. Экипажу пришлось совершать посадку на грунт неподалеку от жилых домов
Фото: lv.dsns.gov.ua

Грузовой Ан-12 совершил аварийную посадку подо Львовом, сообщает Министерство инфраструктуры Украины, есть погибшие. «112 Украина» сообщает, что при посадке четыре человека погибли.

На борту самолета, по информации Мининфраструктуры, находились семь членов экипажа и один сопровождающий. Ведомство указывает, что самолет принадлежал украинской авиакомпании «Украина Аэроальянс» и выполнял чартерный грузовой рейс из города Виго в Испании во Львов. Он был вынужден совершить аврийную посадку из-за того, что у него кончилось топливо.

В сообщении международного аэропорта «Львов» указывается, что Ан-12 следовал из Виго в Стамбул, а во Львове должен был совершить дозаправку. В 6:45 с самолетом по невыясненным причинам пропала связь.

Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области сообщило, что самолет упал всего лишь в 1,5 км от ВПП. «В 07:29 один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 07:46 самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета», — сообщает ведомство. По данным ведомства, при посадке погибли три человека, еще пятеро пострадали. Троих из них передали медикам сразу, двоих пришлось доставать из-под обломков.

На фотографиях, которые опубликовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, видно, что у самолета почти целиком оторваны крыло и двигатели. Ан-12 сел на землю вблизи кладбища в районе села Сокольники. На карте, где депутат обозначил место аварийной посадки, видно, что самолет находится неподалеку от жилых домов.

УНИАН утверждает, что самолет был военным, что противоречит данным Министерства инфраструктуры, указывающего, что речь идет о самолете частной авиакомпании. Транспортная авиакомпания «Украина Аэроальянс», которой принадлежал самолет, как следует из описания на сайте, «тесно сотрудничает с ООН и НАТО по доставке срочных грузов, в том числе военного и двойного назначения».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: самолет, аварийная посадка, Ан-12
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