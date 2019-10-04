После аварийной посадки Ан-12 на Украине завели уголовное дело

МВД Украины завело уголовное дело по факту аварийной посадки самолета Ан-12 в районе аэропорта во Львове. Об этом сообщается на сайте львовского управления Нацполиции Украины.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, производство открыто по ч. 3 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного и воздушного транспорта). Максимальная санкция по статье — лишение свободы на десять лет.

Транспортный самолет Ан-12 пропал с радаров при заходе на посадку в 7:10 по местному времени. Спустя 36 минут судно было обнаружено в полутора километрах от аэропорта Львов. Самолет совершал рейс из испанского Виго в Стамбул и летел во Львов для дозаправки.

В результате ЧП погибли пять человек, трое госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.