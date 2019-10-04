NASA попросило «Роскосмос» перенести запуск к МКС из-за стыковки Dragon

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) попросило «Роскосмос» перенести запуск грузового корабля «Прогресс МС-13». Об этом «РИА Новости» сообщил официальный представитель управления.

«NASA отправило «Роскосмосу» запрос о том, чтобы урегулировать ситуацию со сближением Dragon [с МКС]», — заявили в NASA. В «Роскосмосе» подтвердили РБК получение запроса.

Запуск российского корабля к Международной космической станции запланирован на 6 декабря. В тот же день к МКС должен пристыковаться корабль Dragon американской компании SpaceX Илона Маска.

Собеседник «РИА Новости» отмечал, что сейчас «Роскосмос» рассматривает возможность отправки «Прогресса МС-13» до либо после запуска Dragon. По данным агентства, российский корабль могут отправить к МКС 1 декабря.

В конце февраля Госкомиссия утвердила семь запусков кораблей к МКС в 2019 году. Согласно программе полетов, к станции должны отправиться четыре пилотируемых «Союза» и три грузовых «Прогресса». В «Роскосмосе» говорили, что запуск последних намечен на 4 апреля, 31 июля и 20 декабря.

В начале октября «Роскосмос» сообщил, что планирует в 2020 году вдвое сократить запуск кораблей «Союз». Причиной сокращения стало то, что к этому моменту к МКС должны начать полеты американские пилотируемые корабли.