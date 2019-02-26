«Роскосмос» объявил о планах запустить к МКС семь кораблей в 2019 году

«Роскосмос» объявил о планах запустить к МКС семь кораблей в 2019 году

Госкомиссия утвердила программу полетов на Международную космическую станцию (МКС) на 2019 год, в соответствии с которой на станцию будут отправлены семь космических кораблей. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».

Согласно программе, будут запущены четыре пилотируемых «Союза» и три грузовых «Прогресса».

14 марта к МКС отправится «Союз МС-12» с экипажем в составе космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавтов NASA Кристины Кук и Ника Хейга. Следующий пуск состоится 6 июля — на орбиту на корабле «Союз МС-13» отправятся космонавт Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

25 сентября будет запущен «Союз МС-15» с экипажем в составе космонавта «Роскосмоса», астронавтов NASA и ОАЭ. Запуск пилотируемого корабля на ракете-носителе «Союз-2» в беспилотном варианте состоится 22 августа.