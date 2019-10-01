«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

В 2020 году на Международную космическую станцию отправятся два пилотируемых корабля «Союз» по сравнению с четырьмя запусками в предыдущие годы. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на данные одного из предприятий «Роскосмоса» — страхового брокера «РК-Страхование».

Запусков станет меньше, так как с 2020 года на МКС должны начать летать американские корабли. До этого в течение десяти лет Россия ежегодно запускала на МКС по четыре космических корабля с экипажами. По данным брокерской компании, в 2020 году пуски «Союзов» запланированы на второй и четвертый кварталы.

Помимо двух пилотируемых кораблей на МКС запустят три транспортно-грузовых «Прогресс МС», количество которых не изменится. В 2019 году на МКС уже побывали два «Прогресса». Первый «грузовик» отправился к станции в апреле, добравшись до нее за рекордные 3 часа 22 минуты. Второй «Прогресс» вышел на орбиту в конце июля и улучшил свой собственный результат, достигнув МКС на три минуты быстрее. Третий грузовой корабль планируется отправить на станцию в конце года.

На данный момент российские «Союзы» являются единственными пилотируемыми кораблями, которые выполняют полеты к МКС. Разработку пилотируемых шаттлов сейчас ведут в США компании Boeing и SpaceX. В конце августа в Европейском космическом агентстве сообщили, что планируют отказаться от полетов на МКС на российских кораблях «Союз». Глава представительства агентства в России Рене Пишель заявил, что европейские космонавты планирует использовать в ближайшие годы американские корабли.