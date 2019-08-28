«Роскосмос» назвал «принципиальное решение» о полетах на кораблях США

Решение о том, что российские космонавты будут летать на американских кораблях, уже принято: когда Starliner и Dragon 2 введут в эксплуатацию, в их экипажах всегда будут россияне, рассказали в Центре подготовки космонавтов

Российские космонавты в ближайшем будущем будут летать к Международной космической станции (МКС) на американских кораблях, вопрос о взаимном обмене в целом уже решен. Об этом заявил первый заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов, сообщает «РИА Новости».

«Вопрос, в принципе, решен о взаимном обмене в составах экипажей. Когда американская сторона свой космический корабль в эксплуатацию введет, то одним из участников экипажа будет россиянин, и наоборот», — сказал он на авиасалоне МАКС в подмосковном Жуковском.

В марте глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказывал, что Москва и Вашингтон сохранят принципы, согласно которым американские астронавты продолжат летать на «Союзах», а российские космонавты начнут летать на американских кораблях. Такая тактика, пояснял исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев, позволит обеспечить дублирование и увеличить надежность МКС.

В США в настоящее время в рамках финансируемой NASA программы разрабатываются пилотируемые корабли Starliner от Boeing и Crew Dragon (Dragon 2) от SpaceX. Оба корабля рассчитаны на полеты экипажа до семи человек.

В «Роскосмосе» ранее указывали, что полеты российских космонавтов на них не начнутся до тех пор, пока Москва не удостоверится в их безопасности.