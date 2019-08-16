Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая

Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Об этом журналистам на брифинге в пятницу, 16 августа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Борису Джонсону приглашение ушло вчера», — уточнил он.

Приглашение также было направлено лидеру КНДР Ким Чен Ыну, сказал Ушаков.

Ранее стало известно о том, что приглашение посетить Москву 9 мая принял президент Франции Эмманюэль Макрон. Приглашение на 9 мая в Москву в ходе саммита G20 в Осаке помимо Макрона получил и президент США Дональд Трамп. Также в Москву на празднование Дня Победы президент Владимир Путин пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина.

