В Еврейской автономной области товарный поезд въехал в грузовик

Товарный поезд въехал в грузовой автомобиль на железнодорожном переезде Транссибирской магистрали в районе села Кирга в Еврейской автономной области. Об этом сообщает местная газета «Набат». Село Кирга находится в 13 км от Биробиджана.

Никто не пострадал, водитель грузовика успел эвакуироваться из кабины. У грузовика значительные повреждения. По предварительным данным, автомобиль снес шлагбаум из-за отказа тормозов и выехал на железную дорогу, по которой в тот момент шел товарный состав.

На месте аварии работает группа спасателей и представителей Госавтоинспекции. Издание отмечает, что железная дорога не повреждена.

По данным ТАСС, к 09:00 по местному времени движение транспорта на участке, где произошла авария, полностью восстановили. Как отмечает агентство, грузовой поезд № 2770 шел из Облучья в Хабаровск. В итоге он также получил повреждения.