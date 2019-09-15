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В Казахстане поезд врезался в автобус на железнодорожном переезде
По предварительным данным, погиб водитель автобуса, еще три человека пострадали. Пассажиры не спешили покидать салон, рассказали очевидцы
Фото: Скриншот almaty_dtp_rezerv / Instagram

В Казахстане поезд врезался в пассажирский автобус, который стоял на железнодорожных путях. По предварительным данным, погиб водитель автобуса, еще одна женщина и двое детей пострадали. Об этом сообщает местное издание Zakon.kz.

Авария произошла примерно в 19:20 (16:20 мск) в районе станции Шамалган в Алма-Атинской области, поезд следовал по маршруту Екатеринбург — Алма-Ата. По словам советника министра индустрии и инфраструктурного развития республики Руслана Иманкулова, водитель автобуса выехал на железнодорожные пути, несмотря на сигналы светофора. В пресс-службе акимата изданию сообщили, что погиб водитель автобуса. По данным управления здравоохранения региона, пострадали женщина и двое детей.

В пресс-службе ДТП на транспорте Zakon.kz сообщили, что полиция начала досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

Один из очевидцев рассказал изданию Tengrinews, что автобус оказался на железнодорожных путях из-за образовавшейся пробки. «Машины стояли в пять рядов с двух сторон, и автобус оказался на путях», — объяснил очевидец. По его словам, пассажиры автобуса не пытались покинуть салон.

В прошлом году в Орловской области грузовой поезд на переезде врезался в частный автобус, в котором находились 15 человек. В результате погибли четыре человека, еще восемь пострадали. Авария произошла на перегоне Лужки — Панково. Агентство ТАСС сообщало, что в автобусе находилась группа художественной самодеятельности.

Автор: Маргарита Грошева
Теги: Казахстан, поезд, столкновение
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