Путин похвалил Трампа за исторический шаг на переговорах с КНДР

Путин похвалил Трампа за исторический шаг на переговорах с КНДР

Президент России заявил, что нужно отдать должное американскому лидеру Дональду Трампу за начало урегулирования на Корейском полуострове. Об этом он сообщил во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Тут нужно отдать должное, конечно, и смелости, способности к неординарным шагам президента Трампа», — сказал Владимир Путин.

Путин пояснил, что многие предшественники президента США игнорировали КНДР и воспринимали эту страну «не иначе, как изгоя». По его словам, Трамп смог сделать исторический шаг, а именно: преодолеть «демаркационную линию непонимания и отчуждения», встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и начать переговоры.

КНДР и США предварительно решили, что двусторонние переговоры пройдут 4 и 5 октября. Ранее Трамп и Ким Чен Ын договорились создать группу переговорщиков, которая будет заниматься проблемой денуклеаризации Корейского полуострова. Последняя встреча лидеров двух государств состоялась 30 июня.